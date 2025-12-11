Roma, Ferguson: "Su di me ci sono tante aspettative, anche di Gasperini"

Evan Ferguson, attaccante della Roma e protagonista con una doppietta nella vittoria dei giallorossi contro il Celtic, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match giocato in Scozia.

Il commento dell'attaccante sul match: "Mi sono sempre allenato e ho cercato sempre di dare il massimo, stasera è andata bene. Mi piace giocare in questa atmosfera, io sono irlandese e qui mi sono sentito quasi come a casa. Su di me ci sono tante aspettative, fa parte del calcio e sono contento per questa sera".

Il rapporto con Gasperini: "Ogni giorno cerca sempre di spingere me e tutta la squadra al massimo. Si aspetta molto, da me vuole tanta intensità ed è per questo che lavoriamo".

Di seguito, il tabellino del match.

CELTIC-ROMA 0-3 (6' aut. Scales, 36', 45'+1' Ferguson)

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (46' Donovan); Yang (62' Ralston), McGregor, Hatate (77' Balikwisha), Tounekti; Engels, Maeda (46' Bernardo), Nygren (46' Ihenacho).

A disp.: Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray.

All. Wilfried Nancy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (80' Ziolkowski); Celik, El Aynaoui, Pisilli (85' Angelino), Rensch; Soulé (69' Dybala), El Shaarawy (69' Pellegrini); Ferguson (69' Bailey).

A disp.: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Wesley, Ghilardi, Cristante, Koné

All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Mihai Marica (ROU) - Ferencz Tunyogi (ROU)

Quarto Ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROU)

VAR: Cătălin Popa (ROU)

AVAR: Jérôme Brisard (FRA)

Ammonizioni: Hermoso (R), El Shaarawy (R), Soulé (R), Ndicka (R), Ziolkowski (R)