Ferguson, gol e record: è il primo irlandese e fare doppietta in Europa con un'italiana

Le parole del ds Frederic Massara nel pre-partita erano state chiare: “Ferguson ha bisogno di tempo, ora speriamo torni in forma e segni”. Detto, fatto. Contro il Celtic, nella vittoria per 3-0 della Roma, Evan Ferguson ha risposto presente con una doppietta che ha illuminato la serata europea dei giallorossi.

Arrivato in estate dal Brighton, il centravanti irlandese era finito sotto esame dopo un avvio condizionato dal lungo infortunio della scorsa stagione e da ulteriori problemi fisici nelle ultime settimane. L’adattamento non era stato semplice, ma la prestazione di Glasgow rappresenta un vero punto di svolta.

Come riferito dagli esperti di statistiche di Opta, Ferguson è diventato il terzo irlandese a segnare con una squadra italiana in una grande competizione europea, dopo Liam Brady e Robbie Keane, ma soprattutto il primo capace di siglare una doppietta. Un risultato che certifica il talento del classe 2004 e rilancia le sue ambizioni in giallorosso.