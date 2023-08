Fiorentina, Bonaventura: "Siamo più forti dell'anno scorso. Le finali perse saranno utili"

vedi letture

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, collegato con gli studi di DAZN nel post-partita di Bologna-Milan, ha così parlato della sua squadra dopo la vittoria in casa del Genoa nell'esordio di campionato: “A Marassi abbiamo giocato una bella partita, ma è stata solo la prima e credo che ne vedremo tante altre. In questi anni con mister Vincenzo Italiano siamo cresciuti tanto insieme. In questo mercato sono arrivati calciatori importanti, secondo me siamo più forti quest’anno e possiamo fare meglio della scorsa stagione. I nuovi si sono integrati subito. Dobbiamo riuscire a gestire meglio le forze rispetto all'ultimo anno".

E se ripensa agli errori commessi nelle finali?

"Quest'anno ci saranno utili, soprattutto ai più giovani. Con il West Ham c'era la sensazione di poter vincere la gara in qualsiasi momento, una sconfitta che brucia ancora tanto, con l'Inter, invece, conoscevamo la forza dell'avversario. Nazionale? Sono stato sfortunato, soprattutto all'inizio della carriera, quando davanti avevo centrocampisti davvero forti".