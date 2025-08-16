Milan, Allegri: "A volte le cose non vanno bene, ma i giocatori non perdono valore"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, parlando così del gruppo che ha a disposizione: "Questa squadra ha dei valori. Poi il calcio non è una scienza esatta e ci sono annate in cui le cose non vanno bene, ma non è che il giocatore perde di valore. L'anno scorso la squadra ha fatto una finale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa, ha fatto delle buone cose. Quest'anno inizia un'altra stagione e bisogna essere concentrati su un obiettivo che tutti devono avere ben chiaro avanti".

Che modulo si vedrà?

"Non sono un grande amante dei numeri, 4, 3 o 5. L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva, con la tecnica che i giocatori hanno, e soprattutto una fase difensiva. Credo che come squadra ci stiamo lavorando e va migliorata: dai numeri del campionato non si stacca, se prendi un tot di gol arrivi in una posizione. Il nostro obiettivo è occupare a fine stagione una delle prime quattro posizioni".

Come sta andando l'estate?

"Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene nelle uscite e nelle entrate. L'importante è che ci sia, come c'è, grande entusiasmo e grande voglia di fare, convinzione nei mezzi della squadra. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito. Normale che ora inizia la stagione e salirà la pressione".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Massimiliano Allegri.