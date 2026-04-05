Verona beffato e furioso, Fagioli fa gridare la Fiorentina. Vanoli: "Meglio i punti dell'estetica"

La Fiorentina porta a casa da Verona tre punti che rischiano di pesare come macigni, a fine stagione. Una gara non bella, quella disputata dai viola, fin troppo in difficoltà nel proporre qualcosa al Bentegodi dopo una iniziale traversa di Fagioli. Lo stesso Fagioli però è bravo, ad 8 minuti dal 90' a colpire con freddezza nell'unica altra vera chance per i suoi. Per il resto si è vista una sfida nella quale la squadra di Sammarco ha salvato l'orgoglio, ma che rimane con l'amaro in bocca per la beffa nel finale.

Subito traversa di Fagioli, ma il Verona c'è

Vanoli punta su Kean in avanti, Sammarco conferma Orban e Bowie. Traversa immediata di Fagioli con un destro al volo dal limite al 4', Bowie e Bernede testano i riflessi di De Gea, poi la partita si addormenta un po', almeno fino alla mezz'ora. Il Verona prova a fare la partita, la Fiorentina sembra aspettare la ripartenza giusta.

De Gea evita guai alla Fiorentina

Guizzo di Belghali al 30' che accende gli scaligeri: Bowie da centro area svirgola completamente il tiro, era una grossa chance. Lo stesso Belghali e Frese ci provano dai venti metri, De Gea para senza problemi in entrambi i casi. Il Verona ora spinge: Bernede per Orban, gran riflesso di De Gea. Si accende anche Oyegoke: sinistro a giro che esce di poco. Erroraccio di Pongracic che si addormenta, Bowie recupera palla, ancora arriva Oyegoke trova una bella risposta del portiere spagnolo.

Fagioli segna, espulsi Suslov e Gudmundsson

Nel secondo tempo lo spartito del match non muta. Bowie spreca un contropiede calciando anziché servire i compagni in campo aperto, poi un tiro-cross di Akpa-Akpro non viene spinto in rete da nessuno. Vanoli passa al 4-4-2 inserendo Piccoli per Fabbian. Bowie manca ancora l'appuntamento con un cross dalla sinistra, poi va vicino all'incrocio con un bel mancino a giro. All'82' ecco la beffa: Harrison per Fagioli, destro che colpisce il palo e batte Montipò. Lo stesso Fagioli viene ammonito per simulazione al limite della propria area di rigore. Sulla punizione dal limite Suslov va a fronteggiare Gudmundsson, con tanto di maglie strappate e l'arbitro Guida punisce entrambi con il cartellino rosso. La Fiorentina porta a casa tre punti pesanti.

Fiorentina, Vanoli: "Qui non era facile"

Così Paolo Vanoli in conferenza stampa sulla vittoria della sua Fiorentina: "A volte in una partita così importante i punti contano più dell'estetica. Però dobbiamo essere consapevoli che questa partita abbia tante spiegazioni. Gli assenti fanno parte di queste spiegazioni, così come le difficoltà nel preparare questa partita. Anche per questo sono contento, perché sono uscite l'anima e lo spirito della squadra. Quante prestazioni abbiamo fatto bene senza portare a casa punti? Come anche con il Verona all'andata. Nonostante queste fatiche ora abbiamo la Conference, speriamo di recuperare qualche giocatore".

Verona, rabbia Sammarco: "Errori gravi di Guida"

La rabbia del tecnico del Verona, Paolo Sammarco, in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un'ottima partita, è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto tante occasioni, bravo De Gea a negarcene tante. Siamo stati meno precisi noi in altre. Purtroppo c'è da segnalare più di un errore grave dell'arbitro. Proprio nei momenti vicini al gol subito dalla Fiorentina. Ha fermato un'azione quando eravamo praticamente in area avversaria, di solito si fa al massimo con i colpi alla testa. E in più ha fatto riprendere da 10 metri più indietro, senza lasciare spazio alla giocata come da regolamento. Anche questo penso che sia sotto gli occhi di tutti".