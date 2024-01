TMW Fiorentina, fatta per Belotti: accordo totale tra le parti. L'attaccante in partenza per Firenze

Andrea Belotti sarà un giocatore della Fiorentina fino al 30 giugno 2024. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il calciatore ha trovato l'accordo con i viola, dopo che ieri era arrivato quello tra le due società e nelle prossime ore sarà a Firenze per svolgere le visite mediche, firmare il suo contratto con i gigliati e mettersi subito a disposizione di Vincenzo Italiano.

I dettagli dell'operazione.

Il giocatore arriverà dunque alla Fiorentina, in prestito fino al 30 giugno 2024, per poi tornare nella Capitale e valutare il da farsi in vista della prossima stagione, con il club toscano che pagherà meno di un milione per avere il Gallo fino al termine della stagione.

Tentativo Dortmund.

Stamattina il Borussia Dortmund ha provato a inserirsi nella trattativa, senza però riuscirci, visto che Belotti aveva già scelto da andare a Firenze, per continuare la sua avventura in Serie A e per cercare di ritrovare la continuità, sia a livello di prestazioni che di gol.