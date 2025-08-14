Mullen nuovo volto del Mantova, ma prima ha rinnovato con il Torino. I dettagli
Volto nuovo in casa Mantova, che ha raggiunto l'accordo con il Torino per il difensore irlandese Senan Michael Mullen, che arriva in terra virgiliana in prestito annuale con diritto di riscatto a favore dei lombardi e controriscatto.
A renderlo noto, la stessa formazione biancorossa, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del difensore Senan Michael Mullen.
Classe 2005 di nazionalità irlandese, Mullen arriva dal Torino con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a favore del Mantova e controriscatto.
Nato a Cavan, in Irlanda, Senan Michael Mullen (191cm x 80kg) è cresciuto calcisticamente tra le fila del Dundalk Football Club. Ha esordito nella massima serie irlandese, vestendo anche la maglia della nazionale irlandese delle squadre giovanili U18 e U19. Nella scorsa stagione si è aggiudicato il premio Cozzolino, riconoscimento assegnato ogni anno al miglior calciatore delle squadre giovanili del Torino.
Mullen indosserà la maglia numero 4 e dalla giornata odierna sarà a disposizione di Mister Davide Possanzini".
Fa seguito la nota del Torino, che ha anche annunciato il rinnovo del giocatore con i granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore Senan Michael Mullen sino al 30 giugno 2027, con opzione per quella successiva.
Successivamente, il Club ha ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.
Il Torino saluta Senan e gli augura il meglio in questa sua nuova esperienza professionale".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.