Valdesi saluta il Giugliano e approda al Novara: ha sottoscritto un contratto triennale
Volto nuovo in casa Novara, con la società che comunica l'arrivo di Andrea Valdesi, prelevato a titolo definitivo dal Giugliano: il giocatore siciliano, classe 2004, ha sottoscritto con gli azzurri un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
"Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Valdesi. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Giugliano Calcio e firma un contratto fino al 30/06/2028.
Originario della Sicilia, Andrea inizia la sua giovane carriera nei settori giovanili di Messina e Palermo, prima di trasferirsi a Torino, dove prosegue il suo percorso di crescita alla Juventus. A 19 anni, coi bianconeri fa il suo esordio tra i professionisti con la formazione Next Gen. Nella passata stagione gioca con la maglia del Giugliano Calcio, collezionando 39 presenze e 8 assist da terzino destro.
Ad Andrea il benvenuto da parte del Club azzurro".
Ha fatto poi eco il comunicato della società campana: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Novara FC, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Valdesi".
