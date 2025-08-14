Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ravenna, il rinforzo a centrocampo arriva dal Torino: c'è il prestito di Di Marco

© foto di Alessandro Brunelli
Oggi alle 14:11Serie C
di Claudia Marrone

Si rinforza il centrocampo del Ravenna, con la società ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C: come infatti fa sapere il club, in giallorosso arriva Tommaso Di Marco, che si trasferisce in prestito dal Torino.
Ecco il comunicato:

"Tommaso Di Marco rinforza il centrocampo del Ravenna FC

Il Ravenna FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Torino FC, le prestazioni sportive di Tommaso Di Marco per la stagione 2025/26.

Classe 2003, Di Marco è una mezz’ala offensiva capace di abbinare qualità e dinamismo, con una spiccata propensione all’inserimento e alla rifinitura. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti tra i professionisti: in Serie C con le maglie di Virtus Francavilla e Feralpisalò, oltre a qualche presenza in Serie B con la Juve Stabia.

Il suo arrivo garantisce a mister Marco Marchionni un elemento in grado di offrire soluzioni versatili e di innalzare il tasso tecnico del reparto di centrocampo.

A Tommaso Di Marco il benvenuto da parte di tutta la famiglia giallorossa".

