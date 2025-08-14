Milan, dall'Inghilterra: il Leeds United mette gli occhi su Okafor

Nonostante una preparazione estiva positiva con il Milan, Noah Okafor potrebbe essere pronto a lasciare i rossoneri. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Leeds United, neopromosso in Premier League, ha messo gli occhi sul 25enne attaccante svizzero, anche se al momento non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale. Il club inglese sta seguendo da vicino la situazione in vista della chiusura del mercato, prevista per il 1° settembre.

Okafor, legato al Milan da un contratto fino al 2028, ha vissuto una stagione complicata: ha trovato poco spazio sia con la maglia rossonera che, successivamente, durante il prestito al Napoli. Queste difficoltà in campo gli sono costate anche il posto nella nazionale svizzera.

Il Leeds, in queste ore, è attivo sul mercato offensivo: dopo l’arrivo di Lukas Nmecha dall’ex Wolfsburg e con l’obiettivo dichiarato di ingaggiare anche l’ex nazionale inglese Dominic Calvert-Lewin, ora il club guarda a Okafor come un possibile ulteriore rinforzo per il reparto avanzato.