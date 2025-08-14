Il Torino lavora al doppio colpo: sfida al Napoli per Elmas e assalto ad Asllani

Il Torino sfida il Napoli per Eljif Elmas: entrambe le squadre vogliono riprendersi l'attaccante macedone, che ha lasciato ottimi ricordi tanto all'ombra della Mole come nella piazza che l'ha visto vincere lo scudetto. Lo scrive oggi il quotidiano La Stampa, secondo il quale le due società avrebbero ricevuto però dal Lipsia la stessa risposta: Elmas ad oggi può partire solamente a titolo definitivo, non in prestito come avevano in mente sia i granata sia gli azzurri. "Se ne riparlerà dopo il 20 agosto" è il messaggio che è stato riferito alle parti in causa.

Non solo Elmas, il club di Cairo cerca un colpo di livello anche in mediana e il ds Vagnati ha individuato in Kristjan Asllani l'uomo giusto per dare equilibrio e armonia a una squadra che finora è andata a scatti, dimostrando di avere pochi collegamenti tra i reparti. L’Inter chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, anche se un’intesa a cifre più basse garantendo una maxi percentuale su una futura rivendita potrebbe essere la soluzione. Ricordiamo che sul centrocampista albanese è forte anche il pressing del Bologna.

Intanto il Toro rinnova il contratto di Mullen

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore Senan Michael Mullen sino al 30 giugno 2027, con opzione per quella successiva. Il Club ha poi ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Senan e gli augura il meglio in questa sua nuova esperienza professionale".