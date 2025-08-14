Livorno, il rinforzo per la difesa arriva dall'Hellas Verona: c'è il prestito di Nwachukwu
Volto nuovo in casa Livorno, con il club che ufficializza l'arrivo in prestito di Samuel John Nwachukwu, difensore classe 2005 di proprietà dell'Hellas Verona, formazione con la quale si è ben distinto nella fila della Primavera nella passata stagione.
Questa, la nota della società labronica:
"Samuel John Nwachukwu è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!
Difensore classe 2005, gioca nelle giovanili dell'Udinese con cui esordisce anche in prima squadra in Coppa Italia. Passa all'Hellas Verona dove la scorsa stagione è impiegato nella Primavera. Arriva in amaranto con la formula del prestito.
Benvenuto Samuel!".
Cui ha poi fatto eco il comunicato della società gialloblù: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito a Unione Sportiva Livorno 1915 - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Samuel Nwachukwu, fino al 30 giugno 2026.
Hellas Verona FC saluta Samuel e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
