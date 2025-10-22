Fiorentina, Pioli: "Gudmundsson sta meglio di testa e di gambe. Domani gioca ancora De Gea"

In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa, a cominciare da Albert Gudmundsson. Questo il pensiero dell'allenatore viola alla vigilia del match di Conference League contro il Rapid Vienna:

Cosa succede a Gudmundsson?

"Ho molta fiducia in lui. Credo sia un giocatore di qualità, uno di quei giocatori in grado di dare qualcosa in più, qualcosa che ci manca. Lo vedo meglio fisicamente e mentalmente".

Farà delle rotazioni?

"Domani cambierò più del solito, abbiamo tre impegni molto ravvicinati. Ho comunque la convinzione di mettere in campo una squadra pronta per fare la partita".

Come sta Sohm?

"Sta meglio, domani è disponibile ma vedrò se farlo giocare dall'inizio o a gara in corso".

Giocherà De Gea? Come ha visto Fagioli e Comuzzo?

"Giocherà De Gea. Comuzzo sta bene, ha avuto un momento in cui era calato un po' ma ora sta bene. Fagioli sta bene, a San Siro mi è piaciuto. Anche per lui vedremo domani".