focus Da Ballardini a Stroppa: il punto sul futuro dei venti allenatori della Serie A

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A. Di seguito il riepilogo completo delle venti situazioni della prima divisione italiana:

▪ Gasperini: esce rafforzato dal caso Gomez. Solo una big può portarlo via

▪ F.Inzaghi: guida del Benevento rivelazione. Ma in scadenza, come un anno fa

▪ Mihajlovic: contratto lungo, ma il futuro si deciderà a fine campionato

▪ Stroppa: il futuro a Crotone può cambiare a breve. Tra esonero e conferma

▪ Prandelli: acuto con la Juve e problema del gol. Vincerà la meritocrazia?

▪ Ballardini: il Mr. Wolf di Preziosi ha una media Champions. Stavolta basterà?

▪ Conte: può essere l'anno buono. Il progetto triennale arriverà in fondo?

▪ Pirlo: vincere sarà la cosa che conterà di più. Per lui e per Agnelli

▪ S.Inzaghi: la Lazio si è ripresa. E il rinnovo è finalmente in arrivo

▪ Pioli: da Panchina d'Oro, da guida di un lungo progetto Milan

▪ Gattuso: solo il 4° posto potrebbe salvarlo a fine anno. Ma non è scontato

▪ D'Aversa: niente scossa, che crisi a Parma. Fare progetti è impossibile ora

▪ Fonseca: blindato da Pinto e dal caso-Dzeko. Rinnovo automatico col 4° posto

▪ Ranieri: talenti lanciati e risultati. Ma il rinnovo balla sullo stipendio

▪ De Zerbi: per restare serve il rinnovo. Napoli (e non solo) alla finestra

▪ Italiano: sulle ali di un sogno americano. Salvarsi per volare alto

▪ Nicola: accordo di 6 mesi col Toro e una formula particolare per il rinnovo

▪ Gotti: classifica sistemata ed esonero scongiurato. Ma il futuro resta incerto

▪ Juric: blindato dal contratto, felice del mercato. Ma le grandi osservano