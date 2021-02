Focus allenatori, De Zerbi: per restare serve il rinnovo. Napoli (e non solo) alla finestra

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Sassuolo di De Zerbi: L'ottavo posto finale dello scorso anno fu salutato come un mezzo miracolo, vista la concorrenza. Ma quest'anno il Sassuolo ha iniziato sulla stessa strada intrapresa lo scorso anno, pur con qualche problema legato agli infortuni e al Covid (Berardi e Boga su tutti). Il piazzamento europeo resta un sogno, ma se i neroverdi dovessero ricominciare a macinare vittorie con continuità dopo gli ultimi 5 incontri senza i 3 punti, allora l'Europa League potrebbe diventare anche l'obiettivo stagionale.

Prospettive future: Lo scorso anno, anche viste le tante sirene italiane ed estere, sembrava certo l'addio. Poi il rinnovo, per certi versi a sorpresa, fino al 2021 per continuare a crescere di pari passo col Sassuolo. "Pensiamo solo a continuare con De Zerbi", ha recentemente detto l'ad Giovanni Carnevali in merito all'allenatore del prossimo anno. Una battuta che nasconde la voglia da parte del club di proseguire assieme, anche se molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo del tecnico bresciano. Che piace alla Fiorentina e soprattutto al Napoli, ma che ancora una volta, nei prossimi mesi, darà priorità al progetto neroverde.

Da quanto tempo allena il Sassuolo: luglio 2018

Che contratto ha: giugno 2021