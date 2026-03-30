TMW Gasperini ne perde un altro: Roma alla volata Champions senza i suoi simboli tecnici

Le brutte sensazioni delle scorse ore sono state confermate: lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. E’ questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Wesley, esterno brasiliano di quella Roma pienamente impegnata in una corsa al quarto posto in campionato, l’ultimo valido per l’accesso alla prossima Champions League.

Un problema muscolare che terrà il giocatore ai margini per circa un mese, costringendolo a saltare almeno 4 delle ultime 8 partite. Un problema non di poco conto, considerando la qualità e l’apporto di Wesley alla causa e pure tutte le altre assenze di spessore della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Che alla ripresa del campionato ritroverà Soulé salvo contrattempi, ma i problemi restano.

Una lesione, quella di Wesley, che nei tempi di recupero è paragonabile a quella di Manu Kone, centrocampista che ha avuto gli esiti del suo problema una decina di giorni fa. C’è poi Paulo Dybala, ai box per l’intervento al menisco ed il cui rientro non è ancora stato calendarizzato. Il tutto senza considerare gli infortuni di lunga data di Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Problemi di cui Gasperini avrebbe fatto certamente a meno e che lo costringeranno a trovare soluzioni di emergenza, soprattutto sulle corsie laterali.