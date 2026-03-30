TMW Empoli, Shpendi ironizza: "Raggiungere Pohjanpalo? Spero di segnare, ma lo farà anche lui..."

Quando la Serie B ha mandato in archivio 33 giornate, la classifica marcatori vede al secondo posto del podio anche l'attaccante dell'Empoli Stiven Shpendi, che nell'ultimo confronto prima della sosta, il vittorioso 4-2 sul Pescara, si è portato a quota 13, battendo il record personale di centri in stagione.

L'aspetto realizzato, è stato poi uno dei temi che il classe 2003 ha toccato nell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "La doppia cifra era il mio obiettivo, e sono felice di aver dato un buon contributo alla squadra. Mi fa piacere anche aver superato quei 12 gol dell'anno a Cesena, ma ora, in questo rush finale voglio dare ancora di più, per l'obiettivo collettivo. Eguagliare Maccarone a quota 15 o Tavano a 22? Sono tutti grandissimi giocatori, e sarebbe davvero un onore entrare nella storia dell'Empoli assieme a questi mostri sacri: non mi precludo nulla, ma intanto pensiamo a raggiungere Maccarone! (ride, ndr). Le cifre di Tavano mi sembrano un po' lontane...".

L'attuale cannoniere della Serie B, il finlandese Joel Pohjanpalo del Palermo, di gol ne ha fatti per ora 21, e su questo scherza il calciatore azzurro: "Io spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui... (ridiamo, ndr)".