TMW Catanzaro e Cesena tirano un sospiro di sollievo. Il Vicenza non può battere il loro record

Il pareggio contro l'Union Brescia nell'ultimo turno di campionato impedirà al Vicenza di eguagliare il record di punti in una stagione di Serie C che resta dunque ancora saldo nelle mani del Catanzaro di Vincenzo Vivarini nel 2022/23 e del Cesena di Domenico Toscano nel 2023/24. Quelle due squadre infatti chiusero la loro stagione a quota 96 punti, mentre il Vicenz di Fabio Gallo, che ha conquistato la promozione con sei turni d'anticipo, potrà arrivare al massimo a 94 punti qualora vincesse le ultime quattro gare della stagione regolare.

Cesena e Catanzaro inoltre manterranno anche il record di vittorie complessive in campionato – 30 per entrambe – visto che il Vicenza al momento è fermo a 25 successi. I calabresi inoltre continueranno a vantare il record di reti realizzate visto che in quella stagione ne misero a segno ben 102 (con uno stellare +81 di differenza reti): 22 più del Cesena di Toscano (che chiuse con un +61 di differenza reti). Il Vicenza invece attualmente è fermo a quota 60 reti (con un +38).

Intanto, per un quadro più chiaro, ecco quanti punti hanno conquistato le squadre promosse in Serie B ultime cinque annate nei tre gironi di Serie C:

- Stagione 2020-2021: Como 75 pt (Girone A), Perugia 79 (Girone B), Ternana 90 (Girone C, con 36 gare per esclusione Trapani)

- Stagione 2021-2022: SudTirol 90 pt (Girone A), Modena 88 (Girone B), Ternana 75 (Girone C, con 36 gare per esclusione Catania)

- Stagione 2022-2023: Feralpisalò 71 pt (Girone A), Reggiana 81 (Girone B), Catanzaro 96 (Girone C)

- Stagione 2023-2024: Mantova 80 pt (Girone A), Cesena 96 (Girone B), Juve Stabia 79 (Girone C)

- Stagione 2024-2025: Padova 86 pt (Girone A), Virtus Entella 83 (Girone B), Avellino 75 (Girone C, con 34 gare per esclusione Taranto e Turris)