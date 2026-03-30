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Lukaku rompe il silenzio: "Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, ecco perché sono in Belgio"

Lukaku rompe il silenzio: "Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, ecco perché sono in Belgio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:31Serie A
Giacomo Iacobellis

Romelu Lukaku rompe il silenzio e offre il suo punto di vista sul caso che l'ha visto protagonista, in negativo, negli ultimi giorni. Questo il testo dell'ultima storia Instagram pubblicata dal centravanti del Napoli, ancora in Belgio per curarsi dall'infortunio senza però l'ok del club partenopeo: "Questa stagione è stata molto pesante per me, tra l'infortunio e la perdita personale. So che c'è stato molto rumore riguardo alla mia situazione negli ultimi giorni ed è importante chiarire l'intera faccenda. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente; ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio ed è emerso che c'erano un'infiammazione e del liquido sul muscolo flessore dell'anca, vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho da quando sono tornato a inizio novembre.

Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter essere d'aiuto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l'intervista che ho rilasciato a Verona. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c'è niente che amerei fare di più che giocare e vincere con la mia squadra, ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché non lo sono stato recentemente e questo ha avuto un impatto a livello mentale.

È stata un'annata intensa, ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando sarò chiamato in causa. Questo è tutto ciò che voglio".

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