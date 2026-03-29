Roma, Wesley arriverà in serata: domani prima serie di aggiornamenti strumentali

In casa Roma in tanti, Gasperini in primis, stanno col fiato sospeso in attesa di capire le condizioni di Wesley. L'esterno brasiliano, impegnato con la propria selezione nazionale durante questa sosta, è atteso nella Capitale nella serata di oggi. Il rientro anticipato è finalizzato a valutare l'entità del problema riscontrato durante gli impegni internazionali.

Domani prima serie di aggiornamenti strumentali

Il calciatore si sottoporrà nella giornata di domani a una prima serie di accertamenti strumentali, scrive oggi LaRoma24.it. Lo staff medico giallorosso vuole fare chiarezza tempestivamente sulla situazione per stabilire l'eventuale percorso di recupero e capire quando il terzino potrà essere a disposizione di Gian Piero Gasperini e se dovrà dare forfait per il big match contro l'Inter, in programma domenica 5 aprile.

Wesley uno dei punti di forza della Roma nel 25/26

La sua stagione 2025/26 con la maglia della Roma è stata molto positiva. Arrivato dal Flamengo nell’estate 2025 per circa 25 milioni di euro, il giovane esterno si è rapidamente imposto come titolare sotto la guida di Gian Piero Gasperini, dimostrando grande versatilità (ha giocato anche a sinistra) e un notevole contributo offensivo. Fino ad ora ha collezionato 26 presenze in Serie A con 4 gol (tra cui quello decisivo all’esordio contro il Bologna), per un totale di 35 partite e 4 reti con le coppe.