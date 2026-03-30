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Lo scatto di orgoglio della Triestina. Che chiude una stagione ricca di rimpianti

Lo scatto di orgoglio della Triestina. Che chiude una stagione ricca di rimpiantiTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 14:49Serie C
Claudia Marrone

Una Triestina ormai retrocessa, una Triestina che - causa i 23 punti di penalità avuti per le vicende societarie estive - ha dovuto dire addio alla Serie C lo scorso 15 marzo, in quello che è stato il primo verdetto del torneo di terza serie. Forse un po' oscurato dalla promozione del Vicenza in Serie B, arrivata il giorno dopo, ma comunque emesso, senza possibilità di appello.

Ma proprio quanto tutto sembrava ancora più compromesso, Geppino Marino ha chiamato allo scatto di orgoglio; "Stiamo provando in tutti i modi a far capire ai ragazzi che c'è ancora tanto da giocare come dignità, come orgoglio e come squadra", aveva detto il tecnico prima della sfida contro un Trento in rampa di lancio e primo avversario post retrocessione. E il messaggio sembra essere stato recepito decisamente molto bene, perché contro i gialloblù è arrivato un 2-2 che aveva visto gli alabardati andare addirittura sul doppio vantaggio, ed è poi arrivato, nel weekend da poco trascorso un netto successo sulla Virtus Virtus: 5-0, virtussini stesi in quello che sarebbe potuto essere uno scontro diretto se il dramma sportivo non si fosse già consumato.

Risultati che forse lasciano tanti rimpianti, e che fanno pesare ancora di più quel primo esonero del citato Marino, allontanato dalla squadra con 13 punti centrati nelle prime 11 gare. Una media che forse avrebbe portato ai playout nonostante tutto, e li chissà: con la grinta vista in campo nelle ultime uscite, forse, i giuliani racconterebbero un'altra storia...

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