Inter, nei prossimi giorni confronto tra società e Chivu per iniziare a pianificare il futuro insieme

In casa Inter si avvicina un appuntamento importante, anche se definito interlocutorio: nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - è previsto un confronto tra Cristian Chivu, dirigenza e proprietà. Un incontro utile per iniziare a pianificare il futuro, pur con la stagione ancora in corso. L’obiettivo condiviso è chiaro: chiudere nel migliore dei modi, magari con uno scudetto o una Coppa Italia, per poi intervenire sul mercato con basi solide e senza dover rimettere in discussione l’intero progetto. In questo scenario, Chivu potrebbe acquisire maggiore peso nelle scelte, soprattutto dopo un mercato invernale che non ha soddisfatto pienamente le sue richieste.

Le esigenze tecniche sono già ben delineate. L’Inter del futuro dovrà avere più fisicità a centrocampo e maggiore velocità e qualità negli ultimi metri. Profili come Manu Koné restano nel radar per rinforzare la mediana, mentre davanti si cerca un giocatore dinamico e duttile, caratteristiche che portano anche al nome di Moussa Diaby, già seguito nei mesi scorsi. In mezzo al campo è previsto anche il rientro di Aleksandar Stankovic, che potrebbe rappresentare una risorsa utile per completare il reparto.

Molto dipenderà però anche dal mercato in uscita. Le situazioni di Bastoni e Calhanoglu saranno determinanti per capire quale direzione prenderà la squadra. La loro eventuale permanenza garantirebbe continuità al sistema attuale, mentre una doppia partenza potrebbe aprire scenari diversi, incluso un cambio di modulo. Chivu non ha mai nascosto l’interesse per una difesa a quattro, ma ogni valutazione verrà fatta in base alle caratteristiche della rosa. Una cosa è certa: eventuali cessioni eccellenti avverranno solo di fronte a offerte importanti, utili a finanziare il nuovo ciclo nerazzurro.