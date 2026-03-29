Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Oggi sono mancati i gol, stiamo crescendo"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones-Arce ha commentato così a Sky Sport il match perso contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia Femminile: “Ci abbiamo provato dall’inizio alla fine, sono molto fiero del lavoro che hanno fatto oggi le ragazze, abbiamo giocato un calcio ottimo e creato le occasioni per andare in vantaggio, purtroppo il calcio è così”.

E ancora: “Abbiamo ancora tanto da giocarci, siamo sempre in crescita, le ragazze sono pronte, ci stiamo sviluppando ogni giorno. Dobbiamo ricompattarci e prepararci al meglio per il prossimo sabato. Contro la Juve ci è mancato forse è un po’ di coraggio nella doppia sfida, ma oggi soprattutto sono mancati i gol”.

Sul lavoro fin qui: “Siamo un club importante e lo saremo anche nel futuro, ci manca continuità, dobbiamo cercare di fare queste prestazioni ogni settimana. Secondo me siamo sulla strada giusta, non posso indicare il punto preciso ma stiamo crescendo sia individualmente che come squadra”.