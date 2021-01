Inter, Pinamonti alla ricerca del club giusto. Foggia conferma: "Sì, al Benevento piace tanto"

vedi letture

Andrea Pinamonti al lavoro col suo entourage per una nuova sistemazione in prestito per i prossimi sei mesi. Dopo il via libera dell'Inter, che vuole cedere il classe '99 per una quarta punta con maggiore esperienza, il calciatore è alla ricerca di una nuova squadra in grado di garantirgli maggiore minutaggio per la seconda parte di stagione.

L'ultimo sondaggio è stato quello dell'Eintracht Francoforte, che ha ricevuto l'apertura del giocatore. Mentre in Italia il club maggiormente interessato è il Benevento, come confermato anche dal ds dei sanniti Pasquale Foggia: "Posso confermare che stiamo seguendo Pinamonti dell’Inter, è un giocatore che ci piace tanto", ha detto a 'Calcio in Pillole'. In Italia, Pinamonti è stato cercato anche da Parma e Bologna, ma al momento quello sannita è il club in vantaggio.