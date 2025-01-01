TMW Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"

La Juventus esce a testa alta da Madrid, nonostante la sconfitta. Igor Tudor ha analizzato il risultato e la prestazione: “Meritavamo un gol. Però ci voleva una bella prestazione in uno stadio così, il più difficile che c’è. Ora voltiamo pagina e andiamo avanti”.

Una serata così cosa restituisce in termini di sensazioni?

“Porta più positività che negatività. Dispiace, perché tutti vorrebbero venire qui e vincere. Però ci voleva una prestazione di personalità. Non posso dire bene, ma si va avanti”.

Cosa porta questa prestazione?

“Che la squadra è entrata bene, non voleva venire a Madrid per subire. Poi loro hanno giocatori di un livello tale per cui, appena gli concedi un contropiede, ti fanno male. Peccato non aver segnato, sarebbe cambiato tutto”.

Continua a mancare lucidità…

“Sì, è mancato il gol. È una cosa che non si può allenare”.

Courtois ha elogiato Di Gregorio.

“Ha fatto bene”.

Contento dei cambi?

“Molto, come di chi ha iniziato”.

Il modulo visto ieri è il nuovo abito giusto per la Juve?

“Tutti sono abiti giusti. Dall’inizio o a gara in corso giocano tutti. Non bisogna pensare a chi gioca dall’inizio, ci sono altre cose più importanti: giocano sempre gli stessi, nel senso che alla fine giocano i migliori, però c’è una partita dietro l’altra e oggi ci sono cinque cambi”.