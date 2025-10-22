Juventus, Di Gregorio e il momento di crisi: "Le stagioni sono lunghe, parliamone alla fine..."

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu: "Per me è la prima volta qua, è un sogno fin da quando ero bambino. Noi dobbiamo cercare di lavorare, di lasciare indietro il passato e di concentrarci solo sul futuro. Stasera dovremo lottare, sarà una partita difficile e dovremo restare concentrati dal primo minuto".

Il Real Madrid partirà forte...

"Servirà una partita attenta, da squadra compatta, ci saranno dei momenti in cui dovremo soffrire e sfruttare le occasioni che comunque si creeranno".

Differenze con lo scorso anno, con un confronto dei momenti di crisi?

"Le stagioni sono lunghe, parlare troppo presto non è mai giusto e noi dobbiamo pensare al presente. Stasera siamo qua e dovremo fare una grande partita".