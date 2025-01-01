Roma, Manu Koné non si tocca. Il Corriere dello Sport: "Dall'Inter nessuna offerta"

Siamo d'accordo, affare solo da definire, anzi no. Sul sito del Corriere dello Sport viene analizzata la dinamica di mercato che ha colpito tutti nell'arco delle ultime 48 ore: "La Roma non vende Koné. Dall'Inter nessuna offerta", il titolo che campeggia maggiormente in primo piano e che riassume tutto all'indomani di Ferragosto.

Il centrocampista francese di 24 anni, in forza nel club giallorosso, ha attirato gli interessamenti dei nerazzurri e nel caldo 15 agosto di ieri si parlava addirittura di una proposta formale da 40 milioni di euro più bonus per convincere il direttore sportivo Massara a desistere e cedere il giocatore. In realtà, come specifica il sito del quotidiano romano, la trattativa tra la Roma e l'Inter per Koné non è mai partita. Questo perché i meneghini non si sono mai spinti a mettere sul piatto la cifra rivelata da indiscrezioni.

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato internazionale, nelle ultime ore ha spiegato ulteriori dettagli in merito alla vicenda. La famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, si è mossa in prima persona per trattenere Manu Kone, respingendo così l'approccio fatto dall'Inter. Lo stesso Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha comunicato al club di considerare Koné troppo cruciale per il suo progetto tecnico. Niente da fare per la società di viale della Liberazione, che dovrà volgere il proprio sguardo altrove.