La Brexit è realtà: cosa cambia e come verrà rivoluzionato il calciomercato internazionale

vedi letture

Ci siamo. 1 gennaio 2021, la Brexit entra a tutti gli effetti in vigore. Sarà una rivoluzione per tutti i settori, compreso quello calcistico. Il momento perfetto per riproporre i passaggi più importanti dello speciale a puntate di Tuttomercatoweb.com a proposito degli effetti che avrà la Brexit sul calcio e sul calciomercato, inglese e internazionale.

1) Cosa cambierà per i lavoratori della Comunità Europea dal 1° gennaio Clicca qui

2) I campionati saranno divisi in fasce e da questo dipenderà il punteggio per il work permit Clicca qui

3) Il Ranking FIFA sarà basilare per poter giocare in Inghilterra: ecco perché e le modalità Clicca qui

4) Le posizioni in classifica saranno decisive per il permesso di lavoro inglese Clicca qui

5) Più giochi, più hai possibilità di ottenere punti: ecco come, tutte le modalità, fascia per fascia Clicca qui

6) La simulazione: il West Ham ha preso Alves dal Silkeborg. Ma oggi non potrebbe farlo Clicca qui

7) Balotelli in Inghilterra, al Barnsley? No way: adesso è tecnicamente impossibile, ecco perché Clicca qui

8) L'approfondimento: Del Sarto racconta i possibili vantaggi per l'Italia Clicca qui

9) L'approfondimento: De Fanti sulle problematiche che può creare la Brexit Clicca qui