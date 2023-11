Le pagelle della Lazio - Attacco spuntato, Luis Alberto non riesce ad accendersi

Risultato finale: Bologna-Lazio 1-0

LAZIO

Provedel 6 - Un primo tempo da spettatore non pagante, il secondo anche. Si ritrova a raccogliere il pallone in rete senza neanche sapere come sia potuto succedere.

Lazzari 6 - Nel primo tempo spinge con costanza creando spesso superiorità numerica, tanto che dalla sua parte arrivano le uniche azioni pericolose. Cala alla distanza, ma non gli si può chiedere di più.

Patric 6 - Solita attenzione, non va quasi mai in difficoltà anche perché il Bologna si fa vedere poco in avanti. Come per il suo compagno di reparto si fa trovare forse leggermente troppo largo concedendo il corridoio per l'assist a Zirkzee, ma non può essere sua la colpa del gol rossoblù.

Romagnoli 6 - La difesa laziale non rischia praticamente nulla, lui la guida senza particolari patemi. Forse poteva temporeggiare un po' sulla rete di Ferguson, ma è più merito dell'assist di Zirkzee che demerito della sua uscita.

Marusic 5,5 - Troppo timido in avanti, si fa vedere con il contagocce non riuscendo ad andare quasi mai sul fondo. Dal 48' Pellegrini 5,5 - Entra quando Orsolini decide di accendersi mettendolo in difficoltà e costringendolo a difendere senza possibilità di spingersi troppo in avanti.

Guendouzi 6 - Ci mette la solita grinta contrastando e ringhiando quando c'è da farsi sentire. Prova a dare la scossa, ma nessuno dei suoi sembra seguirlo. Dal 81' Kamada sv

Rovella 5 - Aebischer e Freuler non lo lasciano respirare schermando ogni tentativo di costruzione del gioco. Una partita complicata la sua in cui non riesce quasi mai a mettersi in luce.

Luis Alberto 5 - Gioca una partita al piccolo trotto, senza mai riuscire a trovare le geometrie che lo hanno reso famoso. Una serata storta per il Mago, stavolta non c'è nessuna magia a salvare la Lazio.

Felipe Anderson 5,5 - Le rare volte che si accende sembra poter creare pericoli, ma non sembra crederci fino in fondo finendo per perdersi insieme ai suoi compagni invece di trascinarli. Dal 82' Isaksen sv

Castellanos 5,5 - Per contare i palloni giocabili che gli capitano bastano le dita di una mano, ma lui si mangia l'unica ghiotta che ha calciando altissimo da posizione più che favorevole. Colpirebbe anche una traversa, ma dopo aver spinto l'avversario per liberarsi. Dal 57' Immobile 5 - Entra per cercare di dare la scossa, ma in questo momento non è il giocatore che può trainare da solo la carretta

Pedro 5,5 - Troppo evanescente, il guizzo che possa creare la superiorità numerica o che permetta ai suoi di essere pericolosi non arriva mai e lui si perde troppo spesso in doppi passi che non portano a nulla. Dal 57' Zaccagni 5,5 - Cerca di dare il proprio contributo; un paio di accelerazioni e qualche tentativo di recupero, ma troppo poco per risultare incisivo.

Maurizio Sarri 5,5 - La sua Lazio fa due passi indietro rispetto alle ultime uscite. Mai pericolosa in avanti e troppo lenta. Doveva cancellare la sconfitta contro il Feyenoord, ne rimedia un'altra che suona come un campanello d'allarme.