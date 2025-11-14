Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Cheddira: "Grosso persona fantastica. Non ci siamo dati obiettivi specifici..."

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 00:23
Simone Bernabei

Ai microfoni di Radio Tv Serie A è intervenuto l'attaccante del Sassuolo Walid Cheddira, partendo dal lavoro durante la sosta per le Nazionali: "Il periodo della sosta bisogna lavorare e faremo quello che ci proporrà il mister".

Com'è mister Grosso?
"Il mister è una persona fantastica. Si vede che ha giocato a calcio ad alti livelli, sa come comportarsi. È una persona fantastica e come allenatore sa gestire molto bene tutte le varie situazioni e siamo molto contenti di avere un mister come lui".

State attraversando un buon momento...
"Siamo contenti, molto felici di questi risultati che fanno parte del lavoro e del sacrificio che mettiamo tutti quanti in settimana per arrivare poi alle partite. Lo facciamo tutti insieme per cercare di portare i risultati migliori".

Vi siete dati un obiettivo di squadra?
"No, non ci siamo dati obiettivi specifici, ti dico la verità. Pensiamo partita dopo partita e a dare il massimo e a dare il meglio, poi quello che sarà alla fine lo vedremo".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
