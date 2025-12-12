Fantacalcio, 15^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 15^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Cagliari)
A: Lookman, De Ketelaere, Scamacca
B: Carnesecchi, Zappacosta, Ederson
C: Samardzic, Pasalic
D: Musah, Djmsiti, Krstovic, Zalewski, Scalvini, Bernasconi, Kossounou, Ahanor, Kolasinac, Maldini, Hien
E: Sportiello, Brescianini
BOLOGNA (Bologna-Juventus)
A: Orsolini
B:
C: Holm, Cambiaghi, Castro, Odgaard
D: Lykogiannis, Ferguson, Zortea, Fabbian, Dallinga, Dominguez, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Heggem, Miranda, Lucumi, Moro, Bernardeschi, Pobega
E: Ilic, Sulemana I., Immobile
CAGLIARI (Atalanta-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Folorunsho, Borrelli, Deiola, Caprile, Luperto, Idrissi, Esposito Se., Rodriguez
E: Pavoletti, Zappa, Obert, Pintus, Ciocci, Radunovic, Luvumbo, Adopo, Prati, Kilicsoy, Liteta, Rog
COMO (Roma-Como)
A: Paz
B:
C: J. Rodriguez, Addai
D: Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Douvikas, Valle, Butez, Diego Carlos, Ramon, Moreno, Baturina, Caqueret, Diao
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina
CREMONESE (Torino-Cremonese)
A:
B:
C: Vardy, Baschirotto, Vandeputte,Bonazzoli
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Bondo, Bianchetti, Ceccherini, Folino, Pezzella, Terracciano, Sanabria
E: Sarmiento, Johnsen, Moumbagna
FIORENTINA (Fiorentina- Hellas Verona)
A:
B:
C: Kean, Mandragora,
D: Piccoli, Fazzini, Ranieri, Dodò, Gudmudsson, De Gea, Fortini
E: Parisi, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour, Pongracic
GENOA (Genoa-Inter)
A:
B:
C: Martin
D: Frendrup, Ellertsson, Carboni, Leali, Thorsby, Malinovskyi, Ostigard, Vitinha, Vasquez, Colombo
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Ekuban, Ekhator, Gronbaek, Otoa
HELLAS VERONA (Fiorentina-Hellas Verona)
A:
B:
C: Belghali
D: Montipo, Orban, Bernede, Bella - Kotchap, Harroui, Mosquera, Giovane, Gagliardini
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Frese, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke
INTER (Genoa-Inter)
A: Lautaro, Thuram
B: Dimarco, Bastoni,
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella, Sucic, Zielinski, Bonny, Sommer
D: Frattesi, Bisseck, Diouf, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan
E: Palacios
JUVENTUS (Bologna-Juventus)
A:
B: Yildiz
C: Conceicao, Di Gregorio, Kalulu
D: Koopmeiners, McKennie, Zhegrova, Locatelli, Openda, David, Kostic, Thuram, Cambiaso,
E: Joao Mario, Perin, Adzic, Miretti, Kelly, Cabal, Rouhi
LAZIO (Parma-Lazio)
A: Zaccagni
B:
C: Provedel, Castellanos, Basic
D: Marusic, Vecino, Provstgaard, Guendouzi, Pedro, Tavares, Dia, Dele-Bashiru, Lazzari, Pellegrini Lu., Cataldi, Cancellieri
E: Patric, Noslin, Mandas, Belhayane
LECCE (Lecce-Pisa)
A:
B:
C: Berisha, Tiago Gabriel,
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Sottil, Falcone, Banda
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (Milan-Sassuolo)
A: Pulisic, Rabiot
B: Maignan, Saelemaekers
C: Gabbia, Pavlovic, Modric
D: Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Tomori
E: Odogu, Balentien, Terracciano, De Winter, Nkunku, Estupinan, Jashari
NAPOLI (Udinese-Napoli)
A: McTominay, Neres
B: Savic, Hojlund
C: Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, Noa Lang, Rrahmani, Beukema
D: Olivera, Juan Jesus, Lucca, Politano, Vergara
E: Marianucci, Ambrosino
PARMA (Parma-Lazio)
A:
B:
C: Valeri, Pellegrino
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Guaita, Ondrejka, Bernabè, Delprato, Benedyczak, Estevez, Troilo
E: Djuric, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Sorensen, Oristanio
PISA (Lecce-Pisa)
A:
B:
C: Tourè
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Piccinini, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Meister, Angori, Akinsanmiro
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti
ROMA (Roma-Como)
A:
B: Soulè, Svilar
C: Pellegrini Lo. , Konè, Mancini, Cristante, Dybala
D: Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui, Ferguson, Bailey, Hermoso, N'Dicka, Wesley,
E: Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas, Ghilardi, Baldanzi,
SASSUOLO (Milan-Sassuolo)
A:
B:
C:
D: Fadera, Vranckx, Candè, Coulibaly W., Walukiewicz, Muric, Konè I., Doig, Idzes, Muharemovic, Volpato, Thorstvedt, Matic, Laurientè, Pinamonti
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz
TORINO (Torino-Cremonese)
A:
B:
C: Adams, Vlasic, Zapata, Simeone
D: Ngonge, Asllani, Maripan, Lazaro, Casadei, Paleari, Nkounkou, Anjorin, Ismajli, Coco, Israel
E: Pedersen, Dembelè, Tameze Ilkhan , Masina, Nije, Abhouklal, Gineitis
UDINESE (Udinese-Napoli)
A:
B:
C: Zaniolo
D: Piotrowski, Bertola, Zanoli, Ekklenkamp, Kabasele, Buksa, Okoye, Karlstrom, Davis, Solet
E: Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Bayo, Ehizibue, Lovric
