Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"

Dal 2019 al 2025, Alessio Iovine ha accompagnato il Como lungo un percorso di rinascita letterale, dalla Serie C fino al tanto atteso ritorno in Serie A l'anno scorso. Il difensore di 34 anni al termine della scorsa stagione ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo e concludere così una carriera costellata da esperienze tra Giana Erminio, Pergolettese e Olginatese, anche se da comasco il suo sogno è riuscito a coronarlo. In tutto questo l'ex terzino ha avuto la fortuna di incrociare la sua strada con un talento puro come quello di Nico Paz.

Il trequartista argentino classe 2004 sulla bocca di tutti, sul quale a Como ripongono forti speranze, con il rischio che il Real Madrid bussi alla porta del club lombardo per far valere le opzioni di recompra: "Difficile aggiungere qualcosa. Posso dire che ovvio, è un talento incredibile, è sotto gli occhi di tutti. Con noi ha impattato subito l'anno scorso, i primi 2-3 allenamenti è arrivato nella settimana di Cagliari, quindi alla seconda di campionato e dopo 2-3 allenamenti ha giocato praticamente un tempo a Cagliari facendo vedere le sue qualità", ha raccontato in un'intervista a Espansione Tv.

E il racconto è proseguito: "Penso che ci voglia qualcosa fuori dal campo, ovvero essere mentallizzato. Un ragazzo perbene, serio, per rimanere per tanti anni a quei livelli. E credo che Nico abbia tutte le caratteristiche e qualità per poter provare a fare un certo tipo di carriera. La cosa bella è che nonostante il suo talento, non è un ragazzo che si siede e magari va via prima dall'allenamento. Ma magari si mette da solo anche a provare le punizioni, il tiro in porta. Qualcosa che può arrivare in partita".