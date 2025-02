Ufficiale Parma, colpo per il settore giovanile. Dal Salisburgo arriva la stellina Alessandro Ciardi

Come annunciato dal Salisburgo sul proprio sito ufficiale, il classe 2007 Alessandro Ciardi torna in Italia dopo due anni in Austria e si trasferisce al Parma, che l'ha strappato ad una folta concorrenza. Ciardi, nato il 7 gennaio 2007 a Carate Brianza, Italia, è un talntuoso centrocampista offensivo italiano. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, si è distinto per le sue abilità tecniche e la visione di gioco. Nel gennaio 2023, all'età di 16 anni, ha firmato un contratto con il Red Bull Salisburgo, trasferendosi a titolo definitivo.

Prima del trasferimento al Parma, è stato in prestito al FC Liefering, squadra satellite del Salisburgo, dove continua il suo percorso di crescita. Alto 1,84 metri e con un peso di 73 kg, Ciardi è un trequartista mancino dotato di una notevole visione di gioco e abilità nel controllo palla. Nonostante la giovane età, ha già mostrato una maturità tattica significativa, rendendolo un prospetto interessante per il futuro del calcio europeo. La sua capacità di leggere il gioco e fornire assist lo rende un elemento chiave nelle manovre offensive delle sue squadre.