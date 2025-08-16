Nuova stagione con la Juventus di ieri, con un obiettivo diverso

di Claudio Zuliani direttore di TuttoJuve.com

La Juventus di oggi somiglia molto a quella di ieri.

A parte David e lo scambio Costa-Joao, i movimenti del mercato portano a casa KOLO e CONCEICAO, due giocatori che c’erano già.

La mission deve essere vincere con il pareggio in bilancio. È già un passo avanti rispetto ad arrivare al quarto posto con il pareggio, non solo di bilancio.

Muani costa 60 dobloni, il prezzo fatto dal Psg. Giusto così, se vogliamo un giocatore a tutti i costi, non possiamo pretendere di avere degli sconti. Altrettanto deve fare Camolli sui nostri giocatori in uscita. Se vogliamo Molina e l’Atletico Nico, ecco che Gonzalez deve essere pagato 30 dobloni. Se il Nottingham vuole Douglas Luiz, lo deve pagare 40 milioni. Se Conte vuole Miretti, anche se infortunato, deve spenderne 30.

La formazione attuale resta molto vicina a quella del mondiale per club. Tudor ha la patata bollente tra le mani e deve stare attento a non scottarsi. Se non partono e riesce a far rendere sia Koop che Douglas, allora saremmo veramente competitivi. Altrimenti ci aspetta una stagione molto, ma molto difficile.

Intanto la squadra si appresta a disputare l'ultima amichevole pre campionato:

Atalanta-Juventus: Tudor pronto a schierare i suoi titolari

Oggi, 16 agosto, la Juventus disputerà in trasferta l'ultima amichevole contro l'Atalanta. Prima dell'inizio del campionato, che comincerà per la Vecchia Signora domenica 24 agosto con il Parma, Igor Tudor vorrà mettere in campo i suoi titolari per il test finale.

Come riportato da Sky Sport, il tecnico croato schiererà Conceição, Yildiz, David, João Mario, Cambiaso, David e Kalulu.

A centrocampo, c'è un'ottima probabilità che sarà Koopmeiners a prendersi la scena, affiancato da uno tra Thuram e Locatelli.