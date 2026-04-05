Calcio italiano in crisi? Spalletti chiede regole. Questione rinnovo: priorità al Genoa

"O c’è un sentimento spontaneo per la Nazionale e si ragiona in questa maniera qui, oppure bisogna che ce lo impongano delle regole". Non usa giri di parole Luciano Spalletti che, alla vigilia del match contro il Genoa, ha toccato vari temi tra cui quello della Nazionale. Dopo la terza mancata partecipazione consecutiva ai Mondiali, serve una scossa: "Il mio ragionamento è: poi ci sarà da decidere bene e fare una programmazione corretta, come han fatto quelli fino ad ora. Ci sarà da approfondire visti i risultati. Sono convinto che tra le nostre mamme ce ne siano ancora come quelle di Baggio, Totti o Del Piero… voglio pensare questo, bisogna saper usare quello che producono queste mamme che ci mettono a disposizione i talenti. E se non siamo in grado ce lo devono imporre".

Su eventuali strascichi lasciati dagli impegni dei suoi giocatori con le rispettive Nazionali, dice: "E' una cosa a cui ci dobbiamo per forza adeguare e convivere. Meglio si convive e più facile si trovano risultati. Per questo siamo la Juventus, si ha tanti calciatori in Nazionale. È sempre stato così, qualche problemino lo può creare, è successo così ad Adzic che ha un problemino alla caviglia e non sarà a disposizione, ne avrà per qualche partita minimo. È un condizionamento con il quale dobbiamo convivere e se possibile avere soluzioni alternative".

Chiusura sul rinnovo con la Juve, a cui il mister toscano al momento non sta pensando: "Non riesco a capire perché vi sta a cuore questa cosa. Da un punto di vista di rapporti è tutto regolare e le priorità vanno date alla sfida contro il Genoa. Ci sarà la possibilità nei prossimi giorni e non bisogna farlo per forza in un'ora. Questa è una roba che deve venire in maniera naturale. È innaturale non programmare bene la partita col Genoa. De Rossi tre partite fa ha vinto con la Roma meritatamente, è questa la priorità, la massima attenzione, la difficoltà attuale. Non quella di avere un contratto in più o in meno firmato".