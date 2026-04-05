Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, PRIMA SPALLETTI, POI VLAHOVIC: TEMPI E CIFRE DEI RINNOVI DI CONTRATTO. L'ATLETICO MADRID VUOLE EDERSON: PRONTA UN'OFFERTA DA 35 MILIONI DI EURO PIÙ 3 DI BONUS ALL'ATALANTA. INTER, SMENTITE SULL'OFFERTA DA 50 MILIONI DEL BARCELLONA PER BASTONI: LA SITUAZIONE. INTER, IL PORTIERE TITOLARE CAMBIERÀ: VICARIO È IL FAVORITO, SOMMER RESTEREBBE COME DODICESIMO

La Juventus e Luciano Spalletti sono da tempo vicinissimi per il rinnovo: l'intesa di massima c'è da un po', ma manca ancora la firma definitiva. Come ricorda il Corriere dello Sport l'obiettivo condiviso era chiudere prima di Pasqua, ma alcuni aspetti hanno fatto slittare il tutto, come gli impegni parigini dell’European Football Clubs guidata da Damien Comolli e il rientro per gli allenamenti fissato venerdì. L’accordo di massima è già definito: contratto biennale da circa 6 milioni complessivi, bonus inclusi. Si tratta solo di formalizzare.

Il quotidiano spiega poi che subito dopo toccherà alla questione attacco, con Dusan Vlahovic al centro dei piani. Spalletti ha chiesto la sua conferma per evitare una rivoluzione offensiva. In uscita ci sono Jonathan David, valutato a bilancio 12 milioni e destinato alla cessione definitiva, e Lois Openda, che verrà riscattato per 42 milioni ma difficilmente troverà collocazione.

Per Vlahovic si lavora a un rinnovo con cifre riviste: ci sarà un bonus alla firma (richiesti 6 milioni, proposti 4) e stipendio ridotto rispetto alle cifre attuali. Dovrebbe essere portato a circa 14 milioni lordi, ovvero 9 in meno rispetto all’attuale. Il giocatore ha già fatto capire di essere vicino all’accordo, anche se finché non arriverà la firma non si escludono sorprese. La Juventus conta comunque di chiudere presto entrambe le operazioni.

L'avventura di Ederson all'Atalanta potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atletico Madrid ha intensificato il pressing che va avanti da tempo e, dopo essersi mosso con il giocatore, sta provando a chiudere virtualmente l'operazione per portarlo in Spagna, in modo che non possano scatenarsi aste in estate che lo facciano dubitare del suo prossimo club.

Un accordo tra i Colchoneros e il centrocampista della Dea è già stato trovato sulla base di un contratto da 4 anni, dunque fino al 2030, da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus alla firma, ora è arrivato il momento di siglare un patto pure con gli orobici. La richiesta dei Percassi è di 50 milioni di euro, mentre l'Atletico Madrid è pronto a formalizzare a breve un'offerta da 35 milioni di euro più 3 di bonus.

Ederson, che ha un accordo valido fino al 2027 con i bergamaschi, vanta 172 presenze e 15 gol con l'Atalanta, 58 gettoni e 3 reti con il Fortaleza, 27 apparizioni e 2 centri con il Cruzeiro, 25 partite e 3 gol con il Corinthians e 15 match e 2 reti con la Salernitana. Inoltre è sceso in campo 3 volte con il Brasile e una con l'Under 20 della Seleçao. Nel suo palmares annovera un'Europa League.

Negli scorsi giorni è circolata dalla Spagna la notizia che sarebbe giunta nella sede dell'Inter una offerta di 50 milioni di euro da parte del Barcellona per il difensore della Nazionale Italiana, Alessandro Bastoni. Fabrizio Romano spiega che in merito all'interesse dei blaugrana però non ci sarebbero significative novità rispetto all'apprezzamento, con trattative e dunque anche offerte ancora mai partite.

Da parte del giocatore ci sarebbe apertura a trattare, ma sono discorsi ancora prematuri e che eventualmente potrebbero prendere corpo con il passare del tempo, in base a quanto il Barcellona sarà disposto a mettere sul piatto se eventualmente decidesse di provare a concretizzare il proprio interesse.

L'Inter poi sarebbe molto tiepida di fronte all'ipotesi di uno scambio, della quale si è parlato ancora in Spagna. A proposito della posizione del club nerazzurro infine, Romano spiega che al momento non risulta né che sia giunta la suddetta offerta da 50 milioni, né che il club abbia mai fissato un prezzo per l'eventuale cessione del proprio giocatore.

Il futuro della porta dell’Inter è destinato a cambiare nella prossima stagione. Yann Sommer, arrivato per garantire esperienza e affidabilità, può restare in nerazzurro ma con un ruolo diverso: non più titolare fisso, bensì secondo di lusso all’interno di una nuova gerarchia. La dirigenza, infatti, è al lavoro per individuare un nuovo numero uno su cui costruire il futuro, puntando su un profilo più giovane ma già pronto per reggere il peso della maglia.

In cima alla lista c’è Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che ha già dimostrato il proprio valore in Serie A con l’Empoli. Il suo nome circola da tempo negli ambienti nerazzurri ed è considerato il più adatto per caratteristiche tecniche e conoscenza del campionato. L’idea dell’Inter è quella di riportarlo in Italia e affidargli fin da subito la titolarità, in un progetto che guarda sia al presente sia alla continuità futura.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Vicario guida la short-list della Beneamata e viene valutato tra i 17 e i 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile per un investimento strategico. La strada è tracciata: l’Inter vuole rinnovare il reparto senza stravolgerlo, inserendo un nuovo titolare e mantenendo un equilibrio che possa garantire solidità e competitività ad alto livello.

CHELSEA, NON SOLO ENZO FERNANDEZ: ANCHE UN ALTRO BIG STRIZZA L’OCCHIO AL REAL MADRID. IL REAL MADRID PRENDERÀ UN CENTROCAMPISTA DI QUALITÀ: CINQUE NOMI E UN PREFERITO SU TUTTI

Non c’è solo il caso legato a Enzo Fernandez ad agitare l’ambiente in casa Chelsea. Nelle ultime ore, infatti, a far discutere è anche la presa di posizione – più velata ma comunque significativa – di Moisés Caicedo, che ha aperto a un possibile futuro lontano da Londra.

Intervenuto durante la pausa per le nazionali, il centrocampista ha parlato senza chiudere le porte a un approdo al Real Madrid: "Nel calcio non si sa mai, vero? Ho un contratto con il Chelsea e non sto pensando ad altro, ma vedremo cosa ci riserva il futuro".

Parole che arrivano in un momento particolarmente delicato per i Blues, già alle prese con il caso Fernandez. L’argentino aveva infatti espresso il proprio gradimento per Madrid e per la Spagna, provocando la reazione del club e la conseguente esclusione per due partite decisa dal tecnico Liam Rosenior.

In questo contesto, anche le dichiarazioni di Caicedo finiscono inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. Pur senza forzare i toni, il messaggio è chiaro: il richiamo del Real Madrid resta forte e il futuro, come spesso accade nel calcio, può cambiare rapidamente.

Il Real Madrid guarda già alla prossima stagione e individua nel centrocampo il reparto da rinforzare con maggiore urgenza. L’obiettivo è chiaro: inserire un profilo creativo capace di alzare il livello tecnico della squadra, ampliando le soluzioni a disposizione. Sul taccuino del club figurano diversi nomi, tra cui Vitinha, Enzo Fernández, Kees Smit, Mac Allister e Wharton. Una lista ampia, che riflette la volontà dei blancos di valutare più opzioni prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, anche i tifosi hanno detto la loro attraverso un sondaggio promosso da AS.

Il risultato è netto: Vitinha è il preferito in assoluto. Il centrocampista del PSG ha raccolto oltre 21.000 voti, pari al 47% delle preferenze, staccando nettamente la concorrenza. Alle sue spalle si piazza Kees Smit con il 16%, mentre Rodri completa il podio pur non essendo tra i principali obiettivi della dirigenza. Più indietro Enzo Fernández, seguito da Wharton e Mac Allister, con Tonali fanalino di coda.

Il gradimento del pubblico, però, non basta. L’operazione Vitinha si preannuncia complessa, anche dal punto di vista economico: il suo cartellino potrebbe superare i 100 milioni di euro. Una cifra importante, che il Real Madrid sarebbe disposto a valutare solo per un profilo considerato davvero strategico. La scelta finale spetterà ora al club, chiamato a trasformare le preferenze in una decisione concreta.