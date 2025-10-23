Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Corsa al quinto posto Champions, questa la situazione dopo la tre giorni europea, non propriamente positiva: tre vittorie grazie a Inter, Bologna e Fiorentina; il pari dell'Atalanta. E tre sconfitte, arrivate da Juventus, Napoli e Roma che rendono la rincorsa alle prime due posizioni difficoltosa. E se una sconfitta a Madrid può anche starci, molto più difficile da digerire il ko dei partenopei a Eindhoven ma soprattutto la figuraccia dei giallorossi, sconfitti in casa dall'abbordabile Viktoria Plzen. E tutto ciò si riflette sul ranking che ci vede pesantemente indietro:
1. Inghilterra (9 su 9) 8.166
2. Portogallo (4 su 5) 7.600
- - -
3. Polonia (4 su 4) 7.375
4. Germania (7 su 7) 7.285
5. Spagna (8 su 8) 7.250
6. Cipro (3 su 4) 7.250
7. Danimarca (2 su 4) 7.125
8. Italia (7 su 7) 6.857
9. Francia (7 su 7) 6.071
10. Olanda (6 su 6) 5.750
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 12.000
2. Atalanta 9.000
3. Juventus 8.000
4. Napoli 8.000
5. Fiorentina 6.000
6. Bologna 3.000
7. Roma 2.000
Punti totali: 48.000 - Media: 6.857
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 129.500
2. Bayern Monaco 120.250
3. Inter 119.250
4. Manchester City 113.750
5. Liverpool 111.500
6. Paris Saint-Germain 106.500
7. Borussia Dortmund 95.750
8. Barcellona 93.250
9. Bayer Leverkusen 93.250
10. Arsenal 87.000
11. Chelsea 86.000
12. Atletico Madrid 85.500
13. Benfica 83.750
14. Roma 83.500
15. Eintracht Francoforte 82.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 74.000
18. Feyenoord 69.000
19. West Ham 69.000
20. Brugge 68.750
23. Fiorentina 66.000
24. Milan 66.000
27. Juventus 61.250
31. Napoli 59.000
33. Lazio 59.000
96. Bologna 17.560
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 99.005
2. Italia 87.803
3. Spagna 82.203
4. Germania 78.402
5. Francia 71.248
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 63.700
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 60.266
8. Belgio 56.350
9. Turchia 46.000
10. Repubblica Ceca 42.300
11. Grecia 39.112
12. Polonia 38.375
13. Norvegia 37.987
14. Danimarca 36.981
15. Svizzera 32.500
