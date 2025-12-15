Roma, Mancini: "Vittoria meritata. Fabregas mi ha detto che in campo parlo più di lui"

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro il Como, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Gianluca Mancini ha commentato l'importanza dei tre punti dopo due sconfitte consecutive in campionato e ha rivelato il contenuto del dialogo con Cesc Fabregas al fischio finale.

Gianluca, quel quarto posto e quel sogno Champions. Era importante dare una risposta rispetto alle altre partite. Non era facile contro il Como, che vittoria è questa per la Roma?

"Era importante, venivamo da due sconfitte consecutive in campionato e quindi dopo la partita di giovedì in Europa volevamo continuare su questa strada. La prestazione è stata molto buona contro una squadra che è veramente forte. Non è più una sorpresa, lo sappiamo, gioca bene a calcio. Stasera siamo stati superiori in tanti aspetti, il Como ha creato veramente poco e noi abbiamo creato tanto. È una vittoria molto meritata."

Fabregas ti è venuto a cercare subito dopo il fischio finale. Vi avevo visto parlare a lungo, che cosa vi siete detto?

"Volevo chiarire l'ultima azione, ci siamo spiegati. Poi mi ha detto che in campo parlo più di lui quando giocava. Fa parte del gioco, bisogna avere la testa sempre a mille e restare concentrati. Se lo facevi tu, lo posso fare anch'io."