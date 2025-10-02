Roma, Pellegrini e il rapporto con Gasp: "Ci siamo sempre detti le cose come stavano"

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro il Lille.

Il campo ha detto che sei assolutamente affidabile.

"Ho lavorato tanto per questo, conta sia fuori che dentro per me, per il mister e per i miei compagni. Sono contento di averlo ritrovato e sto lavorando per stare sempre meglio. Posso fare meglio delle cose e spero di raggiungerle".

Come giudichi il rapporto con Gasperini?

"Abbiamo un bel rapporto, ci siamo sempre detti le cose come stavano e lo apprezzo. Mi ha chiesto di migliorarmi sotto certi punti di vista e sto cercando di farlo. Sono sicuro che nel campo le cose che mi chiede saranno importanti".