Torres, buone notizie per Musso: si allena regolarmente con il gruppo. Differenziato per due

Archiviata la sconfitta patita in casa contro l'Ascoli, la Torres sta preparando la sfida di sabato, che contrapporrà i rossoblù alla Sambenedettese; buone notizie in arrivo dal campo, perché Antonio Musso ha ripreso a lavorare con i compagni, dopo la contusione rimediata proprio nella sfida con i bianconeri. Proseguono invece il lavoro differenziato Mario Mercadante e Giuseppe Mastinu, che però si sta avvicinando al rientro in gruppo, previso per settimana prossima.

Di seguito la nota del club:

"Seduta mattutina per i rossoblù che agli ordini di mister Michele Pazienza hanno svolto esercitazioni in fase di non possesso e conclusioni in porta. Differenziato per Giuseppe Mastinu (prosegue il lavoro personalizzato in vista del rientro in gruppo previsto per la prossima settimana) e Mario Mercadante alle prese con un lieve affaticamento muscolare valutato giornalmente dallo staff medico societario. Antonio Musso ha smaltito la contusione rimediata nella sfida contro l’Ascoli e ha ripreso a lavorare con i compagni al pari di Andrea Zaccagno.

Domani conferenza di mister Pazienza prevista per le ore 12:00 e allenamento al pomeriggio al Vanni Sanna".

Intanto, ecco anche quella che sarà l'8ª giornata del Girone B di Serie C:

Venerdì 4 ottobre

Ore 20.30 - Pianese-Livorno

Ore 20.30 - Rimini-Arezzo

Sabato 5 ottobre

Ore 14.30 - Ascoli-Bra Sabato

Ore 14.30 - Ternana-Pineto

Ore 14.30 - Torres-Sambenedettese

Ore 17.30 - Campobasso-Vis Pesaro

Domenica 6 ottobre

Ore 12.30 - Juventus Next-Gen Ravenna

Ore 17.30 - Carpi-Perugia

Ore 17.30 - Forlì Guidonia-Montecelio

Ore 20.30 - Gubbio-Pontedera