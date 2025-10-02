Due giocatori di Serie A convocati dal ct del Marocco per la finestra di ottobre

Due giocatori di Serie A convocati dal commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui: si tratta del torinista Adam Masina e del romanista Neil El Aynaoui.

I Leoni dell'Atlante saranno impegnati il 9 e il 14 ottobre a Rabat per le partite contro il Bahrain (amichevole) e il Congo (qualificazione ai Mondiali). Va ricordato che il Marocco si è già qualificato in anticipo alla Coppa del Mondo 2026.

PORTIERI: Bounou, El Kajoui, El Harrar

DIFENSORI: Hakimi, Belammari, Aguerd, Masina, El Hilali, Chibi, El Yamiq, El Karouani, Abqar

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Aynaoui, Saibari, El Khannouss, Ben Seghir

ATTACCANTI: Adli, Brahim Diaz, Ezzalzouli, Igamane, En-Nesyri, Akhomach, Talbi