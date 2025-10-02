Bologna, Italiano: “Cuore, sacrificio e qualità: così vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Friburgo, valida per la seconda giornata della league phase di Europa League, l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi toccati: dall’approccio richiesto ai suoi giocatori, alle scelte di formazione, fino agli aspetti tattici che potranno rivelarsi decisivi.

Mister Italiano, si torna al Dall’Ara per cercare la vittoria. Qual è la parola d’ordine?

“Cercare di continuare a proporre, soprattutto qui in casa, quelle prestazioni in cui cuore, carattere, attaccamento e sacrificio non devono mancare. In più, bisogna aggiungere la qualità in tutto quello che si fa, dentro le due aree, perché è troppo importante. L’obiettivo è aggiungere punti alla classifica: fare punti è fondamentale.”

Le scelte di formazione confermano che è il momento di Cato a sinistra. Cosa può dare in più?

“Sì, siamo praticamente pronti per iniziare la gara cercando subito di metterli in difficoltà, per poi con forze fresche portare avanti la strategia preparata. Jens è in crescita, Santi sta migliorando tanto anche lui. Mi auguro che Orso, oltre ai gol, possa alzare la qualità delle prestazioni. Nicolò alterna quelle fiammate che, se costanti, possono fare la differenza. Ripeto: abbiamo tante frecce per provare a chiudere la partita al meglio.”

Lavorare sugli esterni sembra una delle chiavi contro il Friburgo. Come si può sfruttare questo aspetto?

“Loro giocano con una linea a quattro difensori che sta spesso stretta sul lato dove c’è la palla. Se saremo bravi a cambiare fronte rapidamente, potremo sfruttare l’uno contro uno dei nostri esterni, che conoscete bene e sapete quanto siano abili. Da lì possiamo accompagnare anche con gli esterni bassi: abbiamo gamba, velocità e passo per arrivare da dietro e metterli in difficoltà.”