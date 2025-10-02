TMW Atalanta, il report in vista del Como. Scamacca dopo la sosta, il punto sugli infortunati

Atalanta in campo dopo l'importantissimo successo in Champions League contro il Club Brugge, con gli uomini di Ivan Juric già proiettati verso la sfida contro il Como in programma alla New Balance Arena sabato sera alle 20.45.

Il difensore Sead Kolasinac ha proseguito nel suo allenamento integrato con la Primavere, mentre Gianluca Scamacca ha svolto lavoro individuale sul campo. Il centravanti, come da programma, tornerà a disposizione solo dopo la sosta per le Nazionali. Lavoro individuale anche per Hien e Scalvini, mentre De Ketelaere, Zalewski e Bakker hanno proseguito con le proprie terapie.

Stesso programma di questi ultimi anche per Raoul Bellanova e Odilon Kossounou, ultimi infortunati di casa bergamasca nella sfida di Champions League. L'esterno ha rimediato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore lungo della gamba sinistra, con tempi di recupero stimati nell'ordine delle tre settimane. Il difensore centrale invece ha riportato un edema muscolare con lesione parcellare del bicipite femorale della coscia destra. Sicuro assente contro il Como, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni sfruttando la sosta per le Nazionali. Dopo la sfida contro la squadra di Fabregas, ricordiamo, l'Atalanta tornerà in campo alla ripresa del campionato domenica 19 ottobre nella sfida casalinga delle ore 18 contro la Lazio.