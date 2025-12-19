Stop alla Supercoppa in Arabia. Bologna-Inter si decide ai calci di rigore: le top news delle 22

Quest'oggi l'Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale in merito alla plusvalenza per Rolando Mandragora. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai dirigenti tesserati dotati di poteri di rappresentanza, Stefano Campoccia e Franco Collavino, all’epoca dei fatti rispettivamente vice presidente e consigliere. A tal proposito, l'Udinese ha voluto replicare attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: "Udinese Calcio, in merito a quanto comunicato oggi dalla FIGC relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell’ambito della cosiddetta “operazione Mandragora”, manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste. Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati".

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è stato intervistato da Sportmediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa italiana fra Bologna e Inter: "Ci sono varie richieste per la prossima edizione, non solo dagli Stati Uniti ma anche in Asia: abbiamo una scelta ampia. La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia”.

Ci dobbiamo aspettare qualche altra partita all'estero dopo Milan-Como?

“Il fenomeno va inquadrato in un fenomeno globale, si deve guardare all’estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali. E’ un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso. Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano, l’obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo”.

Tegola Federico Bernardeschi per il Bologna. L'ex Juve, autore fin qui di un'ottima prestazione, ha dovuto lasciare il campo al 40' a causa di un problema alla spalla. "Mister, si è rotto la spalla", è l'allarmante messaggio arrivato alla panchina di Italiano da Orsolini. Con Bernardeschi, assai dolorante, poi costretto a uscire lasciando spazio a Jonathan Rowe. Intanto il risultato in quel di Riyadh è sempre sull'1-1.

“È andato tutto molto bene”. Santiago Gimenez, centravanti messicano del Milan, aggiorna i tifosi rossoneri direttamente dal letto di ospedale, reduce dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi: “Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi. Ora tocca recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto”. Il post, diffuso dall’ex Feyenoord su Instagram, si chiude con una citazione biblica, di Giosuè 1:9: "Guarda che ti comando di sforzarti e di essere coraggioso; non temere né svenire, perché il Signore tuo Dio sarà con te ovunque tu vada”.

Orsolini su rigore risponde a Thuram: 1-1 nella semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter dopo i tempi regolamentari, si va ai rigori

Il primo tempo

Avvio shock per il Bologna e Inter subito padrona del campo. Bastano appena due minuti ai nerazzurri per sbloccare il match di Riyadh: Bastoni intercetta un passaggio rischioso di Orsolini, si invola sulla sinistra e pennella un cross perfetto per Marcus Thuram, che al volo batte Ravaglia per lo 0-1. L’Inter gestisce i ritmi con personalità, mentre la squadra di Italiano prende progressivamente campo. Bernardeschi è il più attivo: prima impegna Martinez con una conclusione centrale, poi sfiora il pari su assist di Holm. Zielinski risponde sull’asse con Dimarco, ma Ravaglia è decisivo sul tap-in ravvicinato del polacco. La svolta arriva nel finale di primo tempo. Dopo un check VAR per un tocco di mano di Bisseck, Chiffi indica il dischetto: Orsolini resta glaciale, calcia centrale e firma l’1-1 al 35’. Prima dell’intervallo, però, il Bologna perde Bernardeschi per un problema alla spalla (entra Rowe) e si registra anche un breve stop per Zielinski. Si va al riposo in perfetta parità, al termine di una frazione intensa e ricca di episodi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un’Inter più aggressiva. Barella alza il volume, Dimarco sfiora il gol con una splendida volée respinta da Ravaglia, mentre Martinez salva in due tempi sulla fuga di Castro. Al 57’ l’episodio che può cambiare la partita: Bonny viene steso, Chiffi assegna il rigore ma, dopo l’on-field review, lo revoca. Seguono cambi a raffica: Chivu inserisce Lautaro e Frattesi, Italiano ridisegna l’attacco con Immobile. Nel finale il Bologna prova a spingere con Rowe, ma l’Inter controlla e non concede varchi, almeno fino al miracolo di Martinez sul tentativo di Fabbian al 91'. Finisce dunque 1-1, equilibrio sostanziale e verdetto rimandato ai calci di rigore. Chi sarà l'avversaria del Napoli in finale?