Arezzo, bilancio in utile. Crescono costi ma anche i versamenti del socio di maggioranza

Orgoglio Amaranto, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto di aver partecipato nel pomeriggio di ieri all’assemblea dell'Arezzo insieme al socio di maggioranza Gelmax, rappresentato dal presidente Guglielmo Manzo.

“I professionisti presenti – si legge nella nota pubblicata da AmarantoMagazine – hanno messo in luce i dettagli del bilancio d’esercizio chiuso il 30 giugno 2025 che ha tra gli elementi principali l’aumento dei ricavi, frutto soprattutto degli apporti del socio di maggioranza, e l’aumento dei costi di produzione, in particolare dovuti all’aumento del costo del lavoro. Alla fine l’Arezzo chiude questo bilancio con un utile d’esercizio di quasi 15mila euro.

Annunciando il voto favorevole, come deciso all’interno del direttivo dopo aver letto i documenti – spiega Orgoglio Amaranto – abbiamo espresso la soddisfazione ma anche il forte senso di responsabilità di essere in assemblea a rappresentare quell’1% che vale poche migliaia di euro sulla carta, ma che in realtà rappresenta i tanti soci e i tifosi amaranto che con passione partecipano alle nostre iniziative di raccolta fondi. Sono queste che ci permettono di mantenere la partecipazione societaria e sono parte attiva nelle azioni sociali e di sensibilizzazione per il sostegno alla squadra che porta il nome di Arezzo in giro in tutta Italia. Un valore umano che ogni volta cerchiamo con forza di trasmettere, di far percepire nel suo giusto significato”.