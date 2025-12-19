Vincenzo Italiano 'Re di Coppe': quella contro il Napoli sarà la sua quinta finale in 4 anni

È il Bologna ad aggiudicarsi la seconda semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter e ad affrontare il Napoli nella finale di Riyadh in programma lunedì sera. Nei 90 minuti Orsolini pareggia la rete realizzata dopo pochi secondi da Thuram, mentre ai rigori è stato decisivo l’ultimo rigore calciato da Ciro Immobile dopo tre errori dei calciatori nerazzurri.

Una finale che va ad arricchire il già più che opulento palmares del tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano, che negli ultimi quattro anni disputerà la sua quinta finale: tre quelle disputate da allenatore della Fiorentina, tutte perse, due da quando siede sulla panchina del Bologna, con la storica vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan dello scorso maggio e ora questa che si giocherà contro Antonio Conte. Un risultato che certifica l'ascesa di uno degli allenatori maggiormente apprezzati d'Italia per quello che ha fatto in carriera e per le potenzialità che continua a mostrare.

"Iniziare così andando sotto non è facile, però siamo riusciti a restare dentro la gara. C'è stato un tempo a testa, nei rigori ci ha premiato anche un pizzico di fortuna. L'Inter è una squadra alla quale non è facile prendere la palla, siamo stati bravi a portarla alla lotteria dei rigori e alla fine siamo stati premiati", ha commentato nel post partita, poi ha aggiunto: ""Nel secondo tempo abbiamo smesso un po' di giocare, l'Inter ha alzato la pressione e ci ha tenuto nella nostra metà campo: è una squadra fatta di campioni e forte fisicamente. Complimenti a loro. Nel primo tempo invece abbiamo avuto quel furore per riconquistare tanti palloni, poi la partita si è capovolta ma di questo a va dato atto anche al loro: hanno alzato il baricentro e devi avere l'abilità per superare questa pressione. Normale concedere qualche occasione, però possiamo dire anche la nostra quando abbiamo la palla".