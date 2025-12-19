Il Bologna di Italiano può crederci: dal 2021 niente Supercoppa per chi ha lo scudetto

Dopo aver vinto la Coppa Italia a 51 anni dall’ultima volta, il Bologna può sognare un trofeo anche in questa stagione. La Supercoppa italiana che i rossoblù si giocheranno lunedì sera - 20 ore italiane - con il Napoli lo sarebbe, e la squadra di Vincenzo Italiano gioca per scrivere un pezzo di storia del proprio club.

Quasi un secolo dopo. Se il Bologna centrasse la vittoria, alzerebbe un trofeo per due stagioni consecutive: agli emiliani non accade addirittura dagli anni ’30, quando vinsero lo scudetto sia nel 1935/1936 sia nel 1936/1937. Da lì in poi, una simile continuità non è mai stata nelle corde della società oggi di proprietà di Joey Saputo.

A far sperare nella vittoria della Supercoppa sul Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, anche precedenti più recenti e relativi ad altre formazioni. È dall’edizione 2021, nello specifico, che la Supercoppa non finisce nella bacheca di chi ha vinto lo scudetto nell’edizione precedente (in quel caso l’Inter di Simone Inzaghi). Da lì in poi, la competizione è stata conquistata da: Inter (2022, vincitore della Coppa Italia), Inter (2023, vincitore della Coppa Italia) e Milan (2024, secondo classificato in campioanto).