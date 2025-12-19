Cavese, silenzio stampa dopo il ko col Cosenza: “Direzione arbitrale discutibile”
Presa di posizione forte della Cavese dopo il ko incassato contro il Cosenza. Questa la nota appena diffusa dal club campano tramite i propri canali ufficiali:
"La Cavese 1919 comunica che nel post gara di Cosenza-Cavese nessun tesserato rilascerà dichiarazioni agli organi di stampa. Tale scelta è dettata da una direzione arbitrale quantomeno discutibile su una serie di decisioni che hanno condizionato l'andamento della gara".
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE C
Audace Cerignola-Benevento 0-4
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani
Cosenza-Cavese 2-1
7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)
Giugliano-Casertana 0-3
26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - Salernitana-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Picerno
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Catania-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Crotone
Ore 17:30 - Monopoli-Potenza
Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura
Ore 20:30 - Siracusa-Trapani
Classifica - Benevento 41*, Catania 38, Cosenza 36*, Salernitana 35, Casertana 35*, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 20, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18, Giugliano 15*, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva