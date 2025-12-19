Cruz analizza il ko dell'Inter: "Non una gran partita: non ho visto la solita squadra in campo"

Termina 4-3 in favore del Bologna dopo i calci di rigore la seconda semifinale di Supercoppa italiana che vedeva i felsinei giocare contro l'Inter. Una partita che ai microfoni di Inter TV il doppio ex Julio Cruz ha commentato così:

"Dispiace per l’Inter ma non è stata una bella partita. I nerazzurri hanno iniziato bene ma poi il pressing del Bologna l’ha messa in difficoltà. Non ho visto l’Inter che sono abituato a vedere, a prescindere dalle statistiche. Uscire ai rigori fa sempre male".

Sui rigori: "Sbagliare tre rigori di seguito non è normale, anche se Ravaglia è stato molto bravo perché si è mosso tanto. L’Inter ha costruito tanto ma non è riuscita a concretizzare e alla fine è uscita. I ragazzi ci hanno messo tutto la so vedeva un po' di stanchezza di qualche giocatore, magari dipendeva anche dal viaggio, da un ambiente poco adrenalinico… detto questo: non dobbiamo però trovare alibi".