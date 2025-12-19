Serie B, 17ª giornata: Bari-Catanzaro 0-1 al 45'. In rete Simone Pontisso
Si è appena chiuso il primo tempo di Bari-Catanzaro, anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie B. All'intervallo avanti la formazione calabrese allenata da Alberto Aquilani grazie alla rete di Simone Pontissimo al 30' su assist di Pietro Iemmello. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 17ª GIORNATA
In corso
Bari-Catanzaro 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
30' Pontisso
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
